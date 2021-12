USAs registreeriti esimene omikroni koroonatüve juhtum. Haigestunul on kerged sümptomid

CNN vahendab, et seda kinnitas Valge Maja pressibriifingul Joe Bideni administratsiooni pandeemiaekspert Anthony Fauci.

Ta märkis, et tüvi registreeriti inimesel, kes saabus Lõuna-Aafrika Vabariigist USAsse Californiasse 22. novembril. Positiivse testitulemuse sai ta 29. novembril.

Nakatunu on eneseisolatsioonis. Tema lähikontaktsete testitulemused on siiani olnud negatiivsed.

Fauci lisas, et mainitud isik oli vaktsineerimiskuuri läbinud. "Tal on kerged sümptomid, mis nüüdseks taandumas," märkis ta.

Küsimuse peale, kas haigestunu oli saanud tõhustusdoosi, kostis Fauci, et tema teada mitte.

Senistest vaktsiinidest ei piisa

WHO poolt on varasemalt kinnitatud, et omrikon hakkab rahvusvaheliselt levima ja kujutab endast väga suurt nakatumisjuhtumite kasvu ohtu, millel võivad olla kohati rängad tagajärjed.

Ravimifirma Moderna tegevjuht Stéphane Bancel ennustas ajalehes Financial Times, et olemasolevad vaktsiinid on koroonaviiruse omikrontüve vastu palju vähem efektiivsed kui varasemate tüvede vastu. Ta hoiatas, et ravimifirmadel kulub kuid, enne kui nad suudavad toota suures mahus omikronivastast vaktsiini.

Esialgsetel andmetel on haigestunute sümptomid kerged, nagu viitab ka USA juhtum. Lõuna-Aafrika Vabariigis kliinikut pidav Angelique Coetzee rääkis nädalavahetusel Reutersile oma patsientide näitel, et haiglaravi nemad ei vajanud, vaid said hakkama koduse raviga. Ta lisas, et haigestunud pole kaotanud lõhna- ja maitsetaju, mis omane deltatüve puhul.

Tema kogemus on, et haigestuvad 40-aastased ja nooremad. Neist, keda ta ise ravinud, olid umbes pooled vaktsineerimata. Ta märkis, et põhilised kaebused on väsimus ja valud.