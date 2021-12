Münchenis plahvatas II maailmasõja aegne lennukipomm. Neli inimest sai vigastada

Müncheni tuletõrje sõnul on ühe inimese vigastused tõsised. Plahvatus toimus ehitusplatsil, kus tehti parajasti ettevalmistusi tunneli rajamiseks. Nüüdseks on ala ümber piiratud. "Ohtu enam ei ole," vahendas Reuters politsei sõnu. Deutsche Bahni sõnul ei toimu Müncheni pearaudteejaama kaudu praegu raudteeliiklust. Hetkel pole teada, millal see taastub.