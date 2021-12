Jüri Ratas MÉM Cafe protesti taustal: sel sügisel oleme juba mitu korda võpatanud uudistes nähtust

"Minu küsimused on, millal lõpuks mõistame, et meievahelistest sõnakatest vastuseisudest võidab vaid koroonaviirus? Et eesliinil rügavate kaasmaalaste ründamine krutib kõigest pingeid veelgi üles? Et poliitiliselt laetud aktsioonide najal me sellest kriisist välja ei saagi," kirjutas ta sotsiaalmeedias.

"Sel sügisel oleme juba mitu korda võpatanud uudistes nähtust. Oktoobri lõpus sotsiaalmeedias ja mitmes poes ning varem Vabaduse väljakul toimunu tõi selgelt esile, et meie enda riigis kasvab vastaseis meie oma inimeste vahel. See aga pole Eesti, kus me ennast hästi tunneksime. Ei need meist, kes meelt avaldavad. Ei keegi neist, kes selles olukorras tööd teevad. Ega meie, kes uudiseid jälgime… Sama tunne on nüüd ka Kalamaja kohviku pärast," märkis ta.

Ratas toonitas, et nii politseinikud kui ka terviseameti töötajad tegutsevad kehtiva õiguse raames. "Vaadates, kui asjatundlikult suudavad meie tublid politseinikud ja terviseameti töötajad ka väga emotsionaalsetes olukordades teha tööd, mida neile usaldanud oleme, saab neid vaid tänada ja tunnustada. Minu tänukummardus teile!"

Ta märkis, et oluline on jääda inimlikuks ja väärikaks. "Teiseks, hoiame neid, kes meid hoiavad. Korrakaitsjad, tervishoiutöötajad, õpetajad, kassapidajad ja veel tuhanded kaasmaalased on teinud tööd meie heaks enda heaolu tahaplaanile seades," sõnas ta. "Kolmandaks, võtame ühiseks sihiks sellest kriisist väljapääsemist. Siiani oleme suutnud väga keerukatest olukordadest vaid üheskoos välja tulla. Peame saama ka nüüd."

Delfi on varasemalt kajastanud, et hetkel jälgib olukorda kohviku juures ööpäev läbi politsei, kuid terviseamet soovib esimesel võimalusel politsei asendada turvafirmaga.

Eile kohviku juurde kogunenutele trahve ei tehtud ning kõik olukorrad saadi lahendatud sõnadega. "Tuletasime inimestele meelde öörahust kinni pidamist ning enamik inimesi lahkus kohviku juurest kella ühe ajal öösel," ütles politsei pressiesindaja Kristjan Lukk ning lisas, et üldiselt möödus õhtu rahulikult.

Kolmel korral süüdati meeleavaldajate poolt kohale toodud tünn. "Päästeamet käis kolmel korral kohal lõket kustutamas ning viimaks võttis politsei tünni kaasa, kuna keegi kohalolijatest seda enda omaks ei tunnistanud," lausus Lukk.