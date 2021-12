President Karis: kui on vaja, panen maski ette, kui on vaja, teen tõhustusdoosi. Kui vaja, küsitakse restoranis tõendit

„Ei ole märke, et viirus hakkab lähemal ajal kaduma või alla andma. Seega tuleb nüüd mõelda, milline on Eesti tee,“ ütles president Karis. „Ideaalis võiks see toetuda omavahelisele usaldusele, mitte käskudele ja keeldudele – kui on vaja, panen maski ette, kui on vaja, teen tõhustusdoosi, kui on vaja, küsitakse restoranis vaktsineerimistõendit. Just need tegevused on lahendus. Riigi sulgemine pole lahendus. Juba praegu näeme ühiskonda halvavaid kõrvalmõjusid, näiteks takistusi plaanilise raviga haiglates või noorte vaimse tervise probleemide süvenemist,“ lausus vabariigi president.