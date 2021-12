VIDEO | Tanel Kiik: reegleid eirava kohvikupidaja Elvis Braueri toetamine on mõistusevastane

Ministri sõnul tegeleb Tallinnas Kalamajas kohvikut pidav koroonaktivist Brauer "vastutööga".

"Meie kõigi silme ees etendub tragikomöödia seoses ühe kohvikuga, kus arvatakse, et kui mulle mingi reegel ei meeldi, siis ma seda täitma ei pea ja olen ohver ja hakkan kutsuma hoopis korjandusi tegema ja muud kummalist," kirjeldas Kiik oma nägemust sündmustest seoses MÉM Cafe sulgemisega.

"Head inimesed, meil on tervishoiusüsteemis ja sotsiaalvaldkonnas ja väga mitmes kohas tõesti kohti, kuhu võib tõesti raha annetada. Meil on vähiravifond Kingitud Elu, meil on lastefondid, meil on väga palju sotsiaalabiorganisatsioone, mis tegelikult vajavad ja väärivad toetust," lausus minister. "Toetada rahaliselt, moraalselt oma kohalolekuga või sotsiaalmeediapostitusega inimesi, kes arvavad, et neile reeglid ei kehti, et nende õiguslik kord on see, mis neile tundub parasjagu sobivat, on igas mõttes tarbetu ja mõistusevastane."

"Ma pean ütlema, et lugedes, kuidas erinevad juristid eesotsas ühe kuulsa sihtasutuse juhiga räägivad, et neid asju tuleks lahendama hakata poksimatši korras, siis see on ikka väga kummaline," tunnistas Kiik. "Nii nagu liikluses või mõnes muus eluvaldkonnas on mingid reeglid kokkulepitud ning PPA roll on tagada, et kõik neid täidavad ühetaoliselt. Ei saa nii olla, et kümnest roolijoodikust üheksa korjame ära, aga ühele ütleme, et sina võid edasi sõita, sest sa ei ole nõus sellega, et sind liiklusesse ei lubata. See ei ole mõeldav."

"Ma tahaksin ka väga tunnustada ja kiita politsei- ja piirivalveametit, terviseametit ja kõiki teisi, kes on teinud tööd, et selle viiruse leviku ohjata ja reegleid täidetaks," lisas Kiik. "Ja loomulikult pandeemia ajal need reeglid ongi erinevad tavaolukorrast, me näeme seda üle Euroopa, Eestis isegi leebemalt kui mitmel pool mujal. Nende täitmine on iga inimese moraalne kohus."