VIDEO | Mari-Anne Härma: kohusetundliku lapsevanemana lasen oma 11-aastase lapse kindlasti ära vaktsineerida

Härma sõnul tuleneb kindlus, et 5-11-aastastele lastele mõeldud Pfizeri koroonavaktsiin on ohutu, kliiniliste uuringute tulemustest. "Kuigi reaalelu toob omad andmed, võime ka juba vanemaealiste, täisealiste ja vanemas eas laste vaktsineerimise andmetele tuginedes öelda, et ka väiksemate laste vaktsineerimine on ohutu," lausus terviseameti juhi kohusetäitja.

"Mina oma 11-aastase lapse kindlasti ära vaktsineerin ja soovitan sellele mõelda ka teistel," lausus ta. "Kui me näeme, et see viirus hakkab rohkem levima just laste seas, siis kasvavad ka need harvad juhud, kui lapsed raskelt haigestuvad. Ja kui selle vastu on vaktsiinikaitse, siis kindlasti kohusetundliku lapsevanemana oma last kaitstes on mõistlik see vaktsiin ära teha. Lisaks aitab see ka pidurdada haigestumise levikut kollektiivselt laste seas."