Putin tahab juriidilisi garantiisid, et NATO ei laiene rohkem itta

„Meie diplomaatia ees on esmatähtsusega ülesanne: saavutada tugevate, vastupidavate ja pikaajaliste julgeolekugarantiide andmine. Dialoogis Ühendriikide ja nende liitlastega hakkame nõudma konkreetsete kokkulepete väljatöötamist, mis välistaksid NATO igasuguse edaspidise liikumise itta ja meid ohustavate relvasüsteemide paigutamise Venemaa territooriumi vahetusse lähedusse,” ütles Putin, pakkudes Lääne partneritele sellel teemal sisulisi läbirääkimisi. Putin märkis välisriikide suursaadikute volikirjade vastuvõtmise tseremoonial, et „oht meie läänepiiridel tõesti kasvab”, vahendab Interfax.

„Eriliselt märgin seda, et meile on vaja just õiguslikke, juriidilisi julgeolekugarantiisid,” ütles Putin, öeldes, et vastavate suuliselt võetud kohustuste täitmisest Lääne partnerid keeldusid. Putin täpsustas, et peab silmas suulisi kinnitusi, et NATO ei laiene itta.