KUULA KOHE! Oma säästude kaitsmine inflatsiooni eest muutub üha tähtsamaks, kõigile!

Tänases maailmas on palju erinevaid investeerimisvõimalusi, kuid paraku on valikuid liiga palju ja nendes orienteerumine on keeruline ning väga paljude varaklasside puhul on ilma spetsiifiliste teadmisteta ka suur oht oma raha kaotada. Need on peamised põhjused, miks suur osa inimestest ei kaitse oma säästusid inflatsiooni eest läbi investeerimise, vaid hoiavad raha lihtsalt pangakontodel. Kuld on üks maailma vanemaid ja turvalisemaid varaklasse, millesse investeerimine on lihtne ja jõukohane kõigile. Eesti ettevõte Aufort on muutnud kulda investeerimise veelgi mugavamaks ja kaasaegsemaks, millega saab hakkama igaüks, isegi vanaema.