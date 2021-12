Pagulasabi juht: kui visata inimesed probleemsesse piirkonda, nõuab ikka suurt tahet, et sealt välja saada

Mis puudutab puht dokumentatiivset poolt, siis põhjamaades on kasutatud ka paindlikke lahendusi. Kui diplom on maha jäänud, saab inimeste kompetentsi tunnustada ka koopiate põhjal või ka päris oskuste põhjal, ei pea ainult paber selle aluseks olema. Aga jaa, see mure on üsna laialdane ja ka põhjamaades ka sellega kõik tip-top korras ei ole. Kui saabuvad inimesed, kellel on kõrgem haridus või rohkem oskusi, siis nad on ikkagi pahatihti sunnitud vastu võtma madala tasuga ja väheseid oskusi nõudvaid töökohti. Nn brain waste on murekoht.

Eestis oleks seda siiski keeruline rakendada, kuna inimeste arv on palju väiksem. Selliseid meetmeid saab võtta tingimustes, kus arvud on piisavad. Eesti integratsioonipoliitika kontekst on selline, et tegelikult neid inimesi, kes Eestisse saabuvad, on võrreldes teiste riikidega ääretult vähe. Paljusid teenuseid ei ole mõtet nii väikesele arvule inimestele üles ehitada. Paradoksaalne, aga riikides, kus on rohkem sisserändajaid, on nende teenuste ülesehitamine lihtsam. Eestis tehakse rätsepaülikond.

Meile lähemalt on Soome - Rootsi ühed tugevamad, üle ookeani on Kanada väga hea näide. Eesti on selline keskmik. Mida need riigid õigesti teevad? Neil on üldiselt tervilik lähenemine integratsioonile ja nad on oma lähenemiselt õiguspõhised. Ehk siis kõigil, kes saabuvad, on õigus saada tervet hulka teenuseid, mis kümnete aastate pikkuse arendustöö tulemusel välja arendatud. Vigadest on õpitud, neid parandatud ja edasi liigutud. Mitmes hea lõimumissüsteemiga riigis toimib näiteks väga hästi see, et keeleõpe toimub kohe töökeskkonnas või käin oskusõpe koos keeleõppega. Need on sellised soovitused, mis käivad ka akadeemilisest kirjandusest üsna palju läbi.

Selle kohta on olemas üks hea indeks MIPEX, mille järgi hinnatakse ka Eestit. Seal on kaheksa eri valdkonda: kuidas on pagulaste ligipääs tööturule, haridusele, poliitilisele osalusele, kodakondsusele, tervishoiule ja pikaajalistele elamislubadele, millised on võimalused perede taasühinemiseks ja diskrimineerimisevastased poliitikad. MIPEX ei keskendu küll pagulastele konkreetselt, vaid vaatab kogu riigi sisserändepoliitikat tervikuna.

Eesti näitel: meil on samuti olnud siin Süüriast pärit arst ja Türgist pärit õpetaja, kellel on kulunud pikki aastaid, et oma erialasel tööl uuesti jätkata. Eesti keeleseadus on selles osas üsna piirav, et arstina töötamiseks peabki olema C1 keeletase, milleni jõudmine võtab nullist õppides ikka üsna kaua. Siin on selline nokk kinni, saba lahti olukord. Sa ei saa tööle minna, sest sul pole keeleoskust, aga paljuski puudub keeleoskus sellepärast, et sa ei saa töökeskkonnas keelepraktikat omandada. Nende asjade sidumine on üldiselt väga hea mõte. On ka meil siin teinekord leitud inimesele vastu tulles paindlikumaid lahendusi. Näiteks kasvõi see Aleppost pärit arst saigi haiglas töövarjuna kaasas käia ja seeläbi niihästi keelt praktiseerida kui ka vältida oma oskuste kaotsiminekut. Aga need lahendused on sündinud ühekordsete kokkulepete pinnalt, need ei ole süsteemsed.

Aga mis spetsiifilised väljakutsed on seotud pagulaste lõimumisega, võrreldes näiteks tavalise võõrtöötajaga, kes ei tule konfliktikoldest? Uuringutest on käinud läbi, et üle pooled Süüria kodusõjast põgenenud inimesed kannatavaf posttraumaatiliste stressihäirete ja muude psühhiaatriliste prtobleemide all.

Jaa, vaimne tervis on üks väga suur teema. Möödunud aastal andsime muide välja kaardistuse ka Eesti olukorrast, sellest, kuidas meil vaimset tervist toetatakse ja mis on põhilised kitsaskohad [vaata linki siit]. Üks osa, mis on pagulaste lõimimise puhul keerulisem, ongi just see vaimse tervise pool. Inimesed on oma koduriigis kogenud traumeerivaid asju, kaotanud inimesi. Ka teekond siia on olnud tihti aastaid pikk ja kätkenud endas väga palju kriitilisi olukordi. Ja muidugi pole lihtne ka uude keskkonda kohanemine. Selline kumuleeruv trauma on midagi sellist, millega tuleb väga intensiivselt tegeleda. Lõppkokkuvõttes on see eelduseks igasugusele integratsioonile, et inimene oleks kognitiivselt võimeline keelt omandama, tööle asuma ja enesega toime tulema.