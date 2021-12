Soome teadlane: kriisis ei ole mitte demokraatia, vaid avalik arvamus

Tänapäeval on avaliku arvamuse küsitlused meid ümbritseva infoühiskonna keskne osa. Need tekkisid 1930. aastate alguses USA -s.

Siiski on kogu aeg vastamisi olnud samad leerid: üks usub, et rahvas on võimeline mõistlikuks arvamuse kujundamiseks, teine mitte, märgib Rapeli.

Teadlased on Rapeli sõnul ühte meelt, et selle mõiste kasutamine muutus tavaliseks 18. sajandil valgustusajal, kui demokraatiast räägiti kõigepealt kõrgseltskonna salongides ja siis ka rahva hulgas.

See, kuidas võimuolijatest ja päevateemadest parajasti mõeldakse, on nähtusena alati olemas olnud, aga avalik arvamus, nagu seda tänapäeval mõistetakse, on üsna noor mõiste, märgib Rapeli.

Samal ajal tootis psühholoogia palju uut informatsiooni vastamisega seotud kognitiivsetest protsessidest. Leiti, et juba väikesed muutused küsimise viisis võivad vastamist suunata, nagu ka küsimuste järjestus ja kas või küsija käitumine, kirjutab Rapeli.

Rapeli sõnul läheb avaliku arvamuse küsitlustel endiselt hästi, aga pole teada, kui kaua. Näib nimelt nii, et arvamuse kujunemisega seotud kognitiivne protsess on sattunud probleemidesse ja demokraatia seetõttu nõrgenemas.

Ka paljudes kinnistunud demokraatiates on rahvavõimu toimivuse indikaatorid hakanud kurba keelt rääkima, märgib Rapeli. Demokraatia põhimõtete toetus on langenud, kodanike arvamused radikaliseerunud ja ühiskondlik rahutus suurenenud. Osa uurijatest arvab, et see demokraatia kriisiks nimetatud nähtus on tegelikult arvamuse kriis.

Toimiv kodanikuarvamuse kujunemine on Rapeli sõnul esmajärguliselt tähtis demokraatia komponent ja nüüd on selles protsessis häired. Probleem kulmineerub informatsiooni tähtsuses arvamuse kujunemisel.

Uuringute järgi moodustuvad poliitilised seisukohad laias laastus 17. ja 25. eluaasta vahel. Neid kujundab nii kool kui ka elukeskkonna sotsiaalmajanduslik struktuur, aga ennekõike kodune taust.

Rapeli kirjutab, et kuigi poliitilised seisukohad on põhiliselt kasvukeskkonna tooted, ei kujune need infovaakumis. Nende ehitusosade hulka kuulub ka arusaam sellest, mida inimene arvab asjadest teadvat ja mida teadmistest ta hindab nii tähtsateks, et see juhib seisukohti.

Uurijate enamus on nüüd seda meelt, et inimeste alusteadmised on nõrgenenud ja see võib mõjutada demokraatia toimimist, kirjutab Rapeli.

Kui arvamuse kujunemist juhivad ekslikud arusaamad asjade seisust, on olemas risk, et ka esindusdemokraatia toimimine moonutub. Kuigi poliitikas tõlgendatakse fakte, peab faktide olemasolu kohta siiski olema ühine arusaam, ja just see arusaam on uurijate sõnul kadumas, kirjutab Rapeli.