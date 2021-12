USA Michigani osariigi koolitulistamises hukkus 3 õpilast. Vahi all on 15-aastane poiss

Bouchardi sõnul tulistati veel kaheksat inimest, kelle hulgas on seitse õpilast ja üks õpetaja. Kolm õpilast on kriitilises seisundis, sealhulgas 14-aastane tüdruk, kes on pärast operatsiooni hingamisaparaadi all, ja 14-aastane poiss, kellel on kuulihaav lõuas ja peas, teatas Bouchard. Kolm õpilast on stabiilses seisundis ja pihta saanud õpetaja pääses haiglast koju.