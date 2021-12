Saksamaa tulevane liidukantsler Scholz pooldab üldist vaktsineerimiskohustust hiljemalt märtsist

Scholz pooldab üleüldist vaktsineerimiskohustust hiljemalt alates märtsist, vahendab Frankfurter Allgemeine Zeitung.

„Minu ettepanek on, et see ajahetk, kui kõik on vaktsineeritud ei ole ju nii kaugel, niisiis minu ettepanek: veebruari algus või märtsi algus,” ütles Scholz eile pärast liiduvalitsuse ja liidumaade konverentsi Bildile. Ta ütles aga ka, et otsustamine vaktsineerimiskohustuse üle on Bundestagi asi.

Scholzi sõnul tuleks vastavasisulised ettepanekud Bundestagile hääletamiseks esitada enne selle aasta lõppu.

„Ma eeldan, et see algab veel sel aastal,” ütles Scholz. Ta rõhutas, et see on parlamendiliikmete isikliku südametunnistuse küsimus. See tähendab, et hääletamine tuleks erakondade poolt vabaks anda.

Ka Saksamaa valitsuse pressiesindaja Steffen Seibert teatas, et liiduvalitsus ja liidumaad tahavad kiiret otsustamist üldise vaktsineerimiskohustuse üle. Järgmine liidumaade peaministrite, liidukantsleri kohusetäitja Angela Merkeli ja viimase tõenäolise järeltulija Scholzi konverents toimub seetõttu 9. detsembril ehk järgmisel neljapäeval.

Seibert ütles ka, et liiduvalitsuse ja liidumaade valitsuste eesmärk on 30 miljonit vaktsineerimist enne jõule. Et seda saavutada, tuleb oluliselt laiendada nende ringi, kes võivad vaktsineerimisi läbi viia. Mainiti näiteks vaktsineerimisi hambaarstide juures ja apteekides.

Lisaks sellele arutasid liiduvalitsus ja liidumaad erinevaid ettepanekuid, muu hulgas ulatuslikke kontaktide piiramisi vaktsineerimata inimestele ka eraüritustel.

Merkel ja Scholz esitlesid enne seda kantsleriametis uut koroonakriisistaapi.