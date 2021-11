Jüri Kamenik Foto: Priit Simson

Eile kirjutas Postimees, et meteoroloog Jüri Kamenik on teadusuuringute varjus seksuaalselt väärkohelnud mitmeid noori mehi. Kamenik ise nimetab olukorda väljapressimiseks, kuid on valmis süüdistused omaks võtma, kui politsei tema süüd tõendab.