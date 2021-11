DELFI RIIAS | NATO välisministrid arutavad, kuidas Venemaa ohule reageerida

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles alliansi välisministrite kohtumise eelsel pressikonverentsil, et Venemaa poolne vägede kuhjumine Ukraina piirile on murettekitav ja selgitamatu. „See tõstab pingeid ja sõjalise valearvestuse riske," selgitas Stoltenberg.

Olulist rolli mängivad selles ka arutelud NATO uue strateegilise kontseptsiooni üle. Viimane selline dokument kiideti heaks 2010. aastal ning on mitmes aspektis praeguseks aegunud. Näiteks nimetati tolles strateegiadokumendis Venemaad partneriks.

Tihedat päevakava täidavad välisministritele ka arutelud relvastuskontrolli ning murettekitava julgeolekuolukorra osas Lääne- Balkanil . Eriti suure tähelepanu all on loomulikult ka olukord NATO-Valgevene piiril, samuti vaevad ministrid NATO ebaõnnestunud lahkumist Afganistanist.

Läbivaks teemaks on välisministrite kohtumisel ka NATO ja Euroopa Liidu omavahelise koostöö tõhustamine. Sellest annab märku ka tõsiasi, et kolmapäevasele ministrite kohtumisele on kutsutud ka Soome ning Rootsi välisministrid ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell.