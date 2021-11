Putin: „rahvavabariikide” elanikud on pidevas ohus Ukraina vägede liikumise tõttu. Punane joon on NATO infrastruktuuri laienemine Ukrainasse

Venemaa president Vladimir Putin kommenteeris täna teateid Vene vägede võimalikust sissetungist Ukrainasse, tuletades meelde, et selliseid ennustusi on olnud ka varem, aga need ei ole täitnud. Samuti ütles Putin, et niinimetatud Luganski ja Donetski rahvavabariikide elanikud on pidevas ohus Ukraina sõjaväelaste liikumise tõttu nende moodustiste lähedal.