Hollandis leiti omikrontüvi juba varem antud koroonaproovides

PCR-test näitas ogavalgu kõrvalekallet. See tekitas kahtluse, et tegemist on omikrontüvega. Proovid saadeti selle kinnitamiseks RIVM-i ja eile selgus, et kahe proovi näol oli tõesti tegemist omikrontüvega. Pole veel teada, kas proovid andnud inimesed on viibinud Aafrika lõunaosas.