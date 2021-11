Moderna juht ennustas, et praegused vaktsiinid omikroni vastu hästi ei tööta

Bancel ütles, et omikrontüve inimrakkude nakatamiseks kasutatava ogavalgu suur mutatsioonide hulk ja kiire levik Aafrika lõunaosas viitavad sellele, et praegusi vaktsiine võib olla vaja järgmisel aastal uuendada.

„Ei ole võimalik, minu arvates, et [efektiivsuse] tase oleks sama ... mis meil oli deltaga,” ütles Bancel USA Massachusettsi osariigis Cambridge’is Moderna peakorteris Financial Timesile. „Ma arvan, et tuleb oluline langus. Ma ainult ei tea, kui suur, sest me peame ootama andmeid. Aga kõik teadlased, kellega ma olen rääkinud ... ütlevad, et asi ei ole hea.”

Tervishoiueksperdid ja poliitikud on püüdnud seni olemasolevatest vaktsiinidest optimistlikumal toonil rääkida.

„Vaktsiiniringkondades on mõistlikul määral kindlust, et vähemalt kolme doosiga ... on patsiendil selle variandi vastu küllaltki hea kaitse,” kommenteeris eile teise ravimifirma Pfizer direktor ning USA Toidu- ja Ravimiadministratsiooni endine volinik Scott Gottlieb CNBC-le.

USA president Joe Biden ütles, et omikron on põhjus mureks, aga mitte paanikaks, ning lisas, et USA valitsuse meditsiinieksperdid usuvad, et vaktsiinid annavad endiselt tõsise haigestumise vastu kaitse.

Bancel ütles aga, et teadlased on mures, sest omikroni puhul on 50 mutatsioonist 32 ogavalgus, millele praegused vaktsiinid keskenduvad inimkeha immuunsüsteemi tugevdamisel Covid-19 vastu võitlemiseks.

Banceli sõnul arvas enamik eksperte, et sellist ülimalt muteerunud varianti ei teki veel aasta või paari jooksul.

Banceli sõnul tulevad andmed, mis näitavad, kuidas olemasolevad vaktsiinid omikroni vastu töötavad ja kas see tekitab rasket haigust, umbes kahe nädala pärast.

Spetsiaalselt omikroni vastu suunatud vaktsiinide suures mahus tootmise alustamiseks võib Banceli sõnul aga kuluda mitu kuud ning ta pakkus, et oleks ilmselt mõttekas manustada riskigruppidele enne seda mõjusamate vaktsiinide tõhustusdoose.

„[Moderna] ja Pfizer ei saa järgmiseks nädalaks miljardit doosi. See matemaatika ei tööta. Aga kas me saame selle miljard doosi välja suveks? Kindlasti,” ütles Bancel.