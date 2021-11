Kreeka kehtestab vaktsineerimata üle 60-aastastele trahvi 100 eurot kuus

Karistused on osa valitsuse jõupingutustest vaktsineerituse taseme tõstmiseks samal ajal, kui nakatumine kasvab ja on tekkinud ärevus uue omikrontüve pärast.

Mitsotakis möönis, et trahvimine on ebapopulaarne abinõu, aga lisas, et see päästab elusid.