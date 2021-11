Pikka pidu veel pidada ei saa. Valitsus otsustas, et meelelahutuspiiranguid hetkel ei muudeta

"Oli lubadus, et kui jõuame kollasesse riskitasemesse, siis saame meelelahutusasutuste kella 23 piirangust loobuda, kuid see lubadus sai antud enne, kui tuli see uus tüvi," ütles peaminister Kaja Kallas ning lisas, et see lubadus küll kehtib jätkuvalt, aga valitsus soovib võtta otsustamiseks aega. "Muidu äkki võtame piirangu maha ja peame kohe uuesti kehtestama, kui see uus tüvi peaks kiiresti levima hakkama."