Kümnest riigist saabujatele muutub testimine kohustuslikuks. Keeldujad peavad minema isolatsiooni

See tähendab, et kõik, kes saabuvad neist riikidest Eestisse, peavad tegema PCR-testi või jääma kümneks päevaks isolatsiooni. Peaminister Kaja Kallas ütles, et isolatsioonist kinnipidamist hakkab terviseamet ka teravalt jälgima. Uus korraldus jõustub homsest.

11. novembril tuvastati Botswanas ja 14. novembril Lõuna-Aafrika Vabariigis uus koroonaviiruse variant B.1.1.529, mis nimetati omikroniks. Omikrontüvel on kokku rohkem mutatsioone, kui viiruse deltatüvel just nendes piirkondades, mis on seotud viiruse leviku ja taasnakatumisega. Maailma terviseorganisatsioon (WHO) peab omikroni murettekitavaks viirustüveks. Haiguste ennetamise ja tõrje Euroopa keskus (ECDC) soovitas 29. novembril Euroopa Liidu liikmesriikidel teha omikron riskiriikidest saabujatele PCR-test nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimestele ja kehtestada piiriületajatele 7-14 päeva kestev karantiinikohustus.