VIDEO | Barbados kõrvaldas Briti kuninganna riigipea kohalt ja kuulutas laulja Rihanna rahvuskangelaseks

Oma kõnes tunnistas prints Charles õõvastavaid julmusi ja orjust, mis Kariibi meres asuv saar on pidanud kannatama. Saar oli üle 200 aasta Atlandi-ülese orjakaubanduse keskus.

Aukülalisena esinenud prints Charles ütles, et sidemed Barbadose ja Suurbritannia vahel jäävad püsima, vaatamata põhiseadusliku staatuse muutusele. Ta nimetas hetke uueks alguseks ja sai seejärel värskelt presidendilt Barbadose Vabaduse ordeni.

Kuninganna saatis Barbadosele „kõige soojemad head soovid”, et seal valitseks „tulevikus õnn, rahu ja jõukus”, ning ütles, et Barbadosel on tema südames eriline koht.