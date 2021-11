Poola peaminister kutsus Venemaa destabiliseerimistegevuse suhtes üles ärkama

Morawiecki ütles, et viimase aja sündmused näitavad, et Kreml ja tema liitlased tahavad muuta geopoliitilist süsteemi ja Euroopa Liidu ühtsust lõhkuda.

Morawiecki viitas Vene vägede koondamisele Ukraina lähedal, kasvavatele gaasihindadele ja kriisile Poola piiril Valgevenega.

Morawiecki ütles, et ei ole veel liiga hilja tegutseda.

„Halbu asju võib juhtuda näiteks Ukrainas või võib olla uus tohutu migratsiooniprobleem kogu Euroopa jaoks,” ütles Morawiecki.

Morawiecki usub, et piirikriisi vahetu tekitaja on Valgevene juht Aljaksandr Lukašenka, aga viimasel on sponsor ja ülemus Kremlis.

„Pusle kõik tükid kokkupanduna ei anna eriti head pilti,” ütles Morawiecki.

Morawiecki ütles BBC-le ka seda, et vaatamata erimeelsustele Euroopa Liiduga, on kuulujutud Poola Euroopa Liidust lahkumisest ehk Polexitist liialdatud.

Samuti eitas Morawiecki väiteid, et tema valitsus rikub Euroopa Liidu seadusi migrantide kohtlemisel, abordipiirangute ja kohtureformidega, ning nimetas Poolat „terve mõistusega” liikmesriigiks.

Morawiecki sõnul tahab Vene propaganda panna Euroopa Liidule tohutu surve, et see laguneks ja „kõik me kaotaksime ühtsuse”.

NATO välisministrid, sealhulgas USA välisminister Antony Blinken, kohtuvad täna läbirääkimisteks Riias.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg on nimetanud Venemaa vägede koondamist Ukraina lähedale „ebatavaliseks” ja „väga muret tekitavaks paljudel põhjustel”.

„Sõnum Venemaale on, et nad peaksid deeskaleerima, vähendama pingeid ja olema läbipaistvad,” ütles Stoltenberg pühapäeval, lisades, et „kui nad otsustavad jõudu kasutada, siis on sellel loomulikult tagajärjed”.