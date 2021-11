Biden: omikrontüvi on põhjus mureks, mitte paanikaks

„See variant on põhjus mureks, mitte põhjus paanikaks,” ütles Biden eile. „Meil on parim vaktsiin maailmas, parimad ravimid, parimad teadlased ja me õpime iga päevaga rohkem. Me võitleme selle variandiga teadusliku ja teadmistel põhineva tegevuse ja kiirusega, mitte kaose ja segadusega. Meil on täna rohkem vahendeid selle variandiga võitlemiseks, kui meil on varem kunagi olnud, alates vaktsiinidest kuni tõhustiteni, vaktsiinideni lastele, viieaastastele ja vanematele, ja palju muud.”