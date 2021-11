Magdalena Andersson sai uuesti Rootsi peaministriks üheparteilise vähemusvalituse eesotsas

„Nagu kõik vähemusvalitsused taotleme me koostööd teiste erakondadega parlamendis ja ma näen häid võimalusi seda teha,” ütles Andersson, kelle sotsidel on 349-liikmelises Riksdagis sada kohta.

„Sotsiaaldemokraatidel on parlamendis suure vahega suurim fraktsioon. Meil on ka pikad koostöötraditsioonid teistega ja me oleme valmis tegema, mis vaja, et Rootsit edasi viia,” lisas Andersson.