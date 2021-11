FOTO | Politsei otsib Tallinnas kadunud 12-aastast Mirtelit

varajasel õhtupoolikul teatasid lähedased, et Mirtel lahkus hommikul kodust ning ei ole seni naasnud, ka ei jõudnud tüdruk täna kooli. Mobiiltelefoni jättis Mirtel koju ja lähedastel ei ole õnnestunud temaga ühendust saada.

Politsei kogub infot tüdruku võimalike viibimiskohtade osas ning praeguseks on teada, et Mirtel võib liikuda Tallinnas, Pärnus või Lihulas. Politsei on vestelnud ka Mirteli sõpradega, kuid kahjuks ei tea nad tüdruku asukohta.