Uus viirusevariant jõudis Rootsi. Omikrontüvi avastati rohkem kui nädal aega tagasi antud proovist

Tegemist on esimese korraga, mil uus tüvi avastatakse mõnes Eesti naaberriigis. Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) on teatas täna, et omikrontüvi kujutab endast suurt ülemaailmset riski, mööndes samas, et ohu ulatus on kuni täiendavate andmete kogumise ja uurimiseni ebaselge.