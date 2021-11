USA juhtiv immunoloog Anthony Fauci: vara veel omikroni pärast paanikasse sattuda

Ta andis intervjuu CBSi hommikuprogrammis, kus rõhus, et vara veel, et omikroni pärast paanikasse sattuda.

Tema sõnutsi kulub paar nädalat aega, et saada sellest koroonatüvest täpne ülevaade. "Kui vaadata kliinilisi andmeid, siis paistab, et see on väga aldis levima," nentis ta siiski.

Osad riigid aga on juba reageerinud üpris karmilt. Välismaalastele on täielikult oma piiri sulgenud näiteks Iisrael ning Jaapan.

WHO teatas täna, et omrikon hakkab tõenäoliselt rahvusvaheliselt levima ja kujutab endast väga suurt nakatumisjuhtumite kasvu ohtu, millel võivad olla kohati rängad tagajärjed. Märgiti, et ühtegi omikroniga seotud surma ei ole veel registreeritud, aga on vaja edasisi uuringuid, et hinnata selle vaktsiinikindlust.