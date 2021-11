WHO: omikrontüvi kujutab endast väga suurt ülemaailmset ohtu, milleks tuleb valmistuda

Ühtegi omikroniga seotud surma ei ole veel registreeritud, aga on vaja edasisi uuringuid, et hinnata selle vaktsiinikindlust ja varasemate koroonaviirusega nakatumiste tekitatavat immuunsust selle vastu, vahendab Reuters WHO teadet.

Oodates nakatumisjuhtumite kasvu omikrontüve tõttu, millest esimest korda teatati eelmisel nädalal, kutsus WHO oma 194 liikmesriiki kiirendama riskigruppide vaktsineerimist.

„Omikronil on enneolematu arv piikide mutatsioone, millest mõned on muret tekitavad nende potentsiaalse mõju tõttu pandeemia trajektoorile,” teatas WHO. „Üldist ülemaailmset riski... hinnatakse väga suureks.”

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus ütles, et omikroni tekkimine näitab, kui hädaohtlik ja ebakindel olukord on.

„Omikron demonstreerib just seda, miks maailm vajab uut kokkulepet pandeemiate kohta,” ütles Tedros tervishoiuministrite kohtumise alguses, kus on oodata läbirääkimisi sellise kokkuleppe üle.

„Meie praegune süsteem ei julgusta riike hoiatama teisi ohtude eest, mis vältimatult nende juurde jõuavad,” ütles Tedros.

Uus ülemaailmne kokkulepe, mida oodatakse 2024. aasta maiks, puudutaks selliseid asju nagu uute viiruste kohta andmete ja genoomijärjestuste jagamist ning samuti uurimise tulemusena välja töötatud vaktsiinide jagamist.

Vaktsiinide arendamist finantseeriva fondi Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) tegevjuht, teadlane Richard Hatchett ütles Reutersile, et omikroni tekkimine täitis ennustused, mille järgi kiirendab viiruse levik madala vaktsineeritusega piirkondades selle evolutsiooni.

„Ebavõrdsus, mis on iseloomustanud ülemaailmset reageeringut, on nüüd hakanud kätte maksma,” ütles Hatchett, märkides, et Botswana ja Lõuna-Aafrika Vabariik, kust omikron esimesena leiti, on vaktsineerinud alla veerandi elanikkonnast.

Omikronist teatati esimesena Lõuna-Aafrika Vabariigis, kus nakatumisjuhtumid on järsult lisandunud.

Omikron on pärast seda levinud enam kui tosinasse riiki. Paljud riigi on kehtestanud reisikeelud enda uuest tüvest isoleerimiseks. Jaapan ja Iisrael sulgesid end välismaalastele täielikult.