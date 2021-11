Teadaolevalt on Aafrikas 223 eestlast. Neist 49 riikides, kust on Euroopasse sõitmine koroonaviiruse uue tüvi tõttu keelatud

Esialgse teabe kohaselt on omikron senistest koroonaviiruse tüvedest nakkavam, avaldas WHO. Küll aga võtab organisatsiooni esindaja sõnul aega nädalaid, et uue tüve täpne mõju kindlaks teha. Ühe Suurbritannia terviseametniku sõnul peab arvestama, et olemasolevate koroonavaktsiinide mõju uuele tüvele saab olema väiksem kui varasematele.