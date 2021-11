Parim sülearvuti igaks olukorraks

Arvuti tudengile – kerge ja vastupidav

Tudengile on väga olulisel kohal arvuti kergus ehk selle väike kaal ja pigem väiksem ekraan. Tavaliselt on parimad tudengite sülearvutid 14–15-tollise ekraaniga ja kaaluvad kuni poolteist kilo. Tähtis on aga ka aku võimekus. Kuigi sülearvutid on ülikoolielus üha olulisemal kohal, pole kõik loenguruumid ajaga kaasa tulnud ehk laadimispunktide leidmine võib osutuda üllatavalt keerukaks.

Aku, mis peab ilma laadimiseta vastu terve loengupäeva, on uskumatult mugav lahendus! Heaks lisaks on ka klaviatuuri taustavalgustus, mis lubab kasutada arvutit pimedamates oludes. Tudengimaailmas väärib mainimist ka see, et on erialasid, kus kasutatakse võimsamaid programme ja muidu tudengite jaoks parimad sülearvutid ei pruugi siinkohal olla heaks valikuks. Ehk tuleb mõelda ning vajadusel kohendada oma eelarvet ja ootusi.

Arvuti kodukontorisse – vali vastavalt tööülesannetele

Pandeemia on pakkunud paljudele inimestele võimalust katsetada tööelu kodukontoris. Mugavama tulemuse tagab korralik töövahend ja selleks on tihtipeale just sülearvuti! Sülearvuti eelis lauaarvuti ees on ka see, et kui soovid ajutiselt teha tööd kohvikus või pargis, saad selle ilma mingi probleemita endaga kaasa võtta.

Teistest parameetritest on vaja jälgida protsessori ja mälu suutlikkust ning masina mugavat suurust ja kaalu. Kaugtööd tehes on tähtis mälumaht, et ära mahuks kõik tööga seotud vajalik. 1 TB mäluga sülearvuti on kujunemas juba standardiks, ent väiksema mäluga tuleb appi pilveteenus. Videokohtumiste tarbeks on vajalik kaamera olemasolu. Muidugi, selle võib hiljem juurde soetada, ent on lihtsam, kui vajalik tehnoloogia on arvutis kohe olemas.

Ka ettevõtjad eelistavad üha enam lauaarvuti asemel sülearvuti soetamist. Seda eriti tänapäeval, kui parimad sülearvutid on oma võimekuse poolest lauaarvutitele suurte sammudega järele jõudnud. Ja kui arvuti tundub ikkagi liiga väike, siis alternatiiviks võib kodukontorisse soetada lisaks eraldi monitori.

Parim väike sülearvuti