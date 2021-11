Lõuna-Aafrika Vabariigi president nimetas reisikeelde uue koroonatüve tõttu ebaõiglaseks diskrimineerimiseks

Reisikeelud on teiste hulgas kehtestanud Suurbritannia, Euroopa Liit ja USA, vahendab BBC News.

Omikron on klassifitseeritud muret tekitavaks variandiks. Esialgsed tõendid viitavad sellele, sellel on suur ülekandumisrisk. Oluliselt muteerunud variant avastati Lõuna-Aafrika Vabariigis varem sel kuul ja selle kohta kanti Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) ette eelmisel kolmapäeval.

Enamik nakatumisi Lõuna-Aafrika Vabariigi suurima elanike arvuga provintsis Gautengis on viimasel kahel nädalal olnud omikrontüvi. See on levinud ka kõigisse teistesse provintsidesse.

Täna sai Jaapanist värskeim riik, mis kehtestas karmid piirangud piiril. Homsest on kõigil välismaalastel riiki sisenemine keelatud.

WHO on hoiatanud kiirustades reisipiirangute kehtestamise eest, teatades, et tuleks otsida riskipõhist ja teaduslikku lähenemist.

WHO Aafrika direktor Matshidiso Moeti ütles, et kui omikronvariant on nüüd tuvastatud maailma mitmetes regioonides, rikuvad Aafrika-vastased reisipiirangud ülemaailmset solidaarsust.

Ramaphosa ütles oma eilses kõnes, et reisikeeldudel ei ole statistilist alust ja Aafrika lõunaosa on ebaõiglase diskrimineerimise ohver.

Ramaphosa väitis ka, et reisikeelud ei ole viirustüve leviku piiramisel efektiivsed.

„Ainus asi, mida reisimise keelamine teeb, on meie majanduste edasine kahjustamine riikides, mida see puudutab, ning nende pandeemiale reageerimise ja sellest väljatuleku võime õõnestamine,” ütles Ramaphosa.

Ramaphosa kutsus reisikeelde kiiresti tühistama, enne kui tehakse edasist kahju keelu all olevate riikide majandustele.

Ramaphosa sõnul on omikrontüve teke maailma jaoks äratuskellaks vaktsiinide alase ebavõrdsuse kohta, mis hoiatab, et kuni kõik ei ole vaktsineeritud, tekib vältimatult uusi variante.

Lõuna-Aafrika Vabariigis endas vaktsiinide puudust ei ole ja Ramaphosa kutsus kõiki inimesi end vaktsineerida laskma.