VIDEO | Tallinnasse saabus kaks lennukitäit reisijaid Aafrikast. Osa neist lõi pika järjekorra tõttu tasuta testimisele käega

Kuigi oli ka neid, kes suundusid lennujaamast otse koju, valgus suur osa Sharm El-Sheikhist saabunuid kohe väravast välja pääsedes testimisala ette järjekorda. Seltskond paisus nii suureks, et üks Delfiga rääkinu polnud kindel, kas viitsib järjekorras oodata. Küll aga pidas ta testimist vajalikuks ja lubas, et kui lennujaamas ei jõua, teeb seda mujal, kus testida saab kiiremini.

Koroonaviiruse Omikrontüve on viimaste päevade jooksul tuvastatud mitmetes Euroopa riikides. Eestisse pole see veel jõudnud, kuid teadusnõukogu juhi Irja Lutsari sõnul on see vaid aja küsimus. Eestis on siaani püsiv ulatuslik riigisisene delta variandi levik.