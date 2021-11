Lõuna-Aafrika Vabariigi arst: omikroni põevad üldiselt 40-aastased ja nooremad. Sümptomid on mõõdukad

Doktor Coetzee sõnas, et 18. novembril võttis ta oma kliinikus vastu seitse patsienti, kelle sümptomid olid sootuks teistsugused, kui delta tüvele omane. Kokkuvõtlikult öeldes olid need pigem mõõdukad.

Üks haigestunu rääkis, et on väga väsinud ning juba teist päeva valutab nii pea kui keha üleüldiselt. Koroonatestid tehti mainitud patsientide puhul lihtsalt kontrolliks, ent üllatuslikult selgus, et tegu on ikkagi koroonaviirusega.

Coetzee tajus, et midagi toimub - ehk on tõesti tegu uue koroonavariandiga. Edaspidi on tema poole päevas pöördunud keskmiselt kolm inimest, kel koroona sarnasel kujul.

Ta teavitas kohe ka riiklikku nakkushaiguste instituuti. Uut varianti kinnitati avalikkusele 25. novembril ja peagi sai see nimeks omikron.

Coetzee rääkis oma kogemusele toetudes, et sellesse tüvesse nakatunud inimesed pole vajanud haiglaravi, vaid saanud hakkama koduse raviga. Ta lisas, et haigestunud pole kaotanud lõhna- ja maitsetaju, mis omane delta tüve puhul.

Tema kogemus on, et haigestuvad 40-aastased ja nooremad. Neist, keda ta ise ravinud, olid umbes pooled vaktsineerimata. Ta kordas, et põhiline kaebus ongi väsimus ja valud.

Uue variandi kohta on ametlikult vähe teada. Maailma Terviseorganisatsiooni teatel läheb B.1.1.529 variandi ehk omikroni edasikanduvuse ja selle tüve suhtes vaktsiinide tõhususe hindamisega mõned nädalad aega.

Paljud riigid aga on reageerinud nõnda, et lennuliiklust piiranud ja keelanud oma territooriumile siseneda inimestel, kes riskiriikides viibinud.

Näiteks Soomes kehtestas Sanna Marini juhitav valitsus sissesõidukeelu neile, kes on viimase 14 päeva jooksul viibinud teatud Aafrika riikides. Keeld ei puuduta Soome kodanikke.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik sõnas täna EPLile, et valitsus arutab esmaspäevast, mis täpselt on järgmised sammud uue tüve ohjeldamiseks ning nentis samuti, et omikron tüve kohta on vähe teada. "Ma olen suhelnud uuest tüvest peaministri, teadusnõukoja ja teiste valitsusliikmetega. Esmased otsused on juba tehtud," rääkis Kiik tasuta testimise võimalusest.