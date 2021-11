Andres Merits: teadmised omikroni omaduste kohta on veel pea olematud

Meritsa sõnul on teadmised Omikroni omaduste kohta veel pea olematud, teada on vaid, et selle valkudes on ebatavaliselt palju mutatsioone, vahendab ERR.

"Lõuna-Aafrikas on ta kiiresti levinud, aga seal on väga raske öelda, kas ta levib konkurentsieelise tõttu või lihtsalt sellepärast, et seal on nakkusfoon äärmiselt madal, sest paar nädalat tagasi seal viirusjuhtumeid praktiliselt ei olnud," ütles Merits.

Samuti pole teada, kui hästi kaitseb Omikroni vastu vaktsiin või läbipõdemine.

Merits leiab, et välismaalaste tasuta testimine halba ei teeks. "Selle viiruse juures üks omadus on see, et tegelikult PCR-test näitab ära, kas tegemist võib olla Omikroni tüvega või mitte."

Lisaks tavapärastele koroonavastastele meetoditele rõhutabki Merits enda kaitsmisel testimise olulisust.

"Eriti kahtlastel juhtudel ja Eestisse tagasi tulles, sest väga selgelt viirus on levinud laiemalt kui ainult Lõuna-Aafrikas. Belgiasse toodi juhtum minu teada Egiptusest või Türgist ja tõenäoliselt on teda varsti võimalik leida üsna erinevates kohtades. Mitte tõenäoliselt, vaid peaaegu kindlasti," ütles Merits.

Valitsus tegeleb probleemiga homme

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik rääkis täna EPLile, et valitsus arutab esmaspäeval, mis täpselt on järgmised sammud uue tüve ohjeldamiseks ning nentis samuti, et Omikron tüve kohta on vähe teada. "Ma olen suhelnud uuest tüvest peaministri, teadusnõukoja ja teiste valitsusliikmetega. Esmased otsused on juba tehtud," rääkis Kiik tasuta testimise võimalusest.

Kiik tõi välja, et Eestil ei ole otseühendust Lõuna-Aafrikaga ning ainus ühendus Aafrika mandriga on Egiptus. "Sealt tulnud inimestel on ainumõistlik teha saabudes test," ütles Kiik.