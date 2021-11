Toila vallas sai raskes avariis viga neli inimest, neist noorim kõigest 11-aastane

Kell 15.24 sai häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Konju külas. Esialgseil andmeil põrkasid seal kokku Citroen C4, Mitsubishi Colt, Volkswagen Caddy ja Volkswagen Passat.

Kiirabi toimetas sündmuskohalt haiglasse 62-, 45- ja 43-aastase naise ning 11-aastase tüdruku. Õnnetuse asjaolud on täpsustamisel, kuid praeguseks on teada, et kõigil sõidukitel olid all talverehvid.

Jõhvi politseijaoskonna välijuht Ville Ränik ütles, et teeolud olid sündmuskohal lumesaju ja miinuskraadide tõttu talviselt libedad. "Talvistes teeoludes tuleb alati suurendada pikivahet ja vähendada sõidukiirust, sest see jätab ootamatustele reageerimiseks rohkem aega," sõnas ta.

"Autojuhid, kes pole oma autol veel suverehve talverehvide vastu vahetanud, ei tohiks praeguse ilmaga kindlasti sõitma minna, sest see on väga ohtlik. Alates kolmapäevast, 1. detsembrist on suverehvidega liiklemine sootuks keelatud," rääkis Ränik.

Novembris on praeguseks avariides viga saanud 104 inimest, hukkunud kolm. Käesoleva aasta jooksul on inimkannatanutega liiklusõnnetusi juhtunud 1437, neis on viga saanud 1604 ja hukkunud 50 inimest.