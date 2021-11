Hiina uuring: lääneriikide liberaalsete koroonameetmete rakendamise tagajärg oleks kolossaalne viiruspuhang

Tulemus: kui Hiina võtaks koroonaviirusega võitlemisel kasutusele sarnased meetmed, nagu on lääneriikidel, oleks riigis üle 630 000 nakatunu päevas. Praegu kõigub see number 20-30 vahel (23 juhtu 27. novembril, 25 juhtu päev varem).

Hiina Covid-poliitika aluseks on nulltolerants nakkuse levikule. Piisab ühest juhust ja kogu piirkonnas, kus nakkus esineb, keelatakse sisse-välja reisimine, suletakse asutused ja piiratakse inimeste liikumine. Ametivõimud on võtnud hoiaku, et surmava viiruse piiramine kõigi võimalike meetmetega kaalub üles majandusele tekkiva kahju ja inimeste mugavuse häirimise.