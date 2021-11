Kurikuulus Omikroni koroonatüvi kinnitab kanda ka Austraalias

Austraalia peaminister Scott Morrison ütles, et uute piirangute ja piirisulgemisega ei kiirustata. Ta selgitas, et koroonaviiruse uus variant on murettekitav, ent veel on liiga palju küsimusi, et hakata tegema äkilisi otsuseid. "Teadsime alati, et tuleb uusi variante. See on pandeemiale omane," märkis ta.