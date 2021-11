USA alustab tuumakõnelusi Iraani tõrksa uue valitsusega

Esmaspäeval tulevad Viinis kokku Iraani tuumaleppe riigid, et täiendavalt piirata Iraani tegevust oma tuumaprogrammi arendamisel. Lisaks USAle ja Iraanile on kõnelustel Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Venemaa ja Hiina.

Tegemist on esimeste kõnelustega Iraani uue valitsusega, kes on korduvalt avaldanud vastumeelsust USA sanktsioonidele ja ettekirjutustele, sealhulgas 2015. aastal sõlmitud tuumaleppele.

Alles reedel avaldas Iraan, et on täiendanud oma uraaniumi rikastamise protsessi, muutes tuumarelvade valmistamise riigis senisest kiiremaks.

USA delegatsiooni hinnangul oli avaldus ajastatud, et Iraan saaks eelolevatel kõnelusteks mõjuvõimu suurendada. Riigi ametnikud on öelnud, et kui diplomaatia Iraaniga ei toimi, võetakse kasutusele karmimad meetmed. USA saadik Robert Malley sõnas BBC Soundsile antud intervjuus, et mitte mingil juhul ei lasta Iraanil kõnelusi oma huvides ära kasutada, vahendab reuters.

"Kui Iraan arvab, et saab seda aega ära kasutada mõjuvõimu suurendamiseks ja endale paremate tingimuste loomiseks, siis see lihtsalt ei tööta. Meie ega meie partnerid ei lähe õnge," ütles Malley.

Malley lisas, et kui Iraaniga kõnelustel sisukat arutelu ei teki, asub USA riiki teistmoodi survestama. "Praegu ei tohiks enam keegi üllatuda, kui surve Iraanile tugevneb. Me loodame sinnani mitte jõuda, kuid kui jõuame, siis surve peab tugevnema piisavalt, et saata neile selge sõnum - valik, mis te teete, on vale valik."