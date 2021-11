Uus koroonatüvi Omikron levib kiirelt üha enamatesse Euroopa riikidesse

Briti peaminister Boris Johnson sõnas pressikonverentsil, et uue koroona tõkestamiseks tuleb riigil vastu võtta senisest karmimad koroonameetmed. "Hakkame tahtma kõigilt, kes Ühendkuningriikidesse sisenevad, et nad hiljemalt saabumise teisel päeval teeksid PCR testi, kuni negatiivse testitulemuse saamiseni peavad nad viibima isolatsioon," ütles Johnson.

Omikroni koroonatüve levik on kaasa toonud ülemaailmsed reisipiirangud Lõuna-Aafrika riikidesse, kust tüvi pärineb. Samuti on teave uuest tüvest viinud langusesse maailmaturud, kus kardetakse, et Omikroni saabumine pikendab juba peaaegu kaks aastat kestnud pandeemia kulgu.

Esialgse teabe kohaselt on Omikronil senistest koroonaviiruse tüvedest suurem tõenäosus uuesti nakatumisel, avaldas WHO. Küll aga võtab organisatsiooni esindaja sõnul aega nädalaid, et uue tüve täpne mõju kindlaks teha. Ühe Suurbritannia terviseametniku sõnul peab arvestama, et olemasolevate koroonavaktsiinide mõju uuele tüvele saab olema väiksem, kui varasematele.