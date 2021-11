Iisrael pannakse kaheks nädalaks lukku: välismaalased riiki siseneda ei tohi

BBC vahendab, et välismaalastel on keelatud 14 päeva jooksul riiki siseneda. Keeld rakendub ööl vastu homset.

Praeguseks on Iisraelis tuvastatud üks mainitud Omicroni juhtum. Lisaks otsustati, et ka riigi kodanikud, kes mõnelt reisilt naasevad, peavad jääma karantiini. Vaktsineeritute puhul kolmeks päevaks, vaktsineerimata inimesed aga terveks nädalaks.

Iisraelis on alates koroonapuhangu puhkemisest registreeritud kokku 1,3 miljonit haigusjuhtumit. Koroona tagajärjel on surnud üle 8100 inimese.

Omicroni tõttu on paljud riigid rakendanud eri keelde Lõuna-Aafrika Vabariigi ja selle naaberriikide suhtes. WHO on hinnanud, et Omicron on murettekitav ja võib olla kõrge nakkusriskiga.