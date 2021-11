Holland paneb end koroonaviiruse pidurdamiseks lukku

"Positiivsete testitulemuste arv viimastel nädalatel on olnud äärmiselt kõrge," sõnas Hollandi tervishoiuminister Hugo de Jonge. Ta lisas, et raskelt haigestuvad eelkõige vaktsineerimata inimesed. "Kurb tõsiasi numbrite taga on, et üle 70% patsientidest, kes jõuavad intensiivravisse, on vaktsineerimata."