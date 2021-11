FOTOD | Lõuna-Eesti on mattunud armsa lumevaiba alla. Tartust ja Viljandist on saanud talvevõlumaa

Puhub kirdetuul 6-12, rannikul puhanguti 18, õhtupoolikul saartel ja põhjarannikul kuni 15, puhanguti 21 m/s. Õhutemperatuur on -3 kuni 1, saarte rannikul kuni +3 kraadi. Teedel on libedust!

Pühapäeval eemaldub see madalrõhuala Läti kohalt kirdesse ja lumesadu vallutab hommikuks kogu Eestimaa. Kirdetuul on öö hakul veel väga tugev, seejärel aeglaselt nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -5, tuulele avatud rannikul veidi kõrgem. Ennelõunal lumesadu ja tuisk jätkuvad, pärastlõunal Lõuna-Eestist alates sajuvõimalus väheneb ja õhutemperatuur tõuseb plusspoolele ning sadu tuleb kohati alla lörtsina. Õhutemperatuur on 0 kuni -3, tuulele avatud rannikul veidi kõrgem.