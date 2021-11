Uus koroonatüvi Omicron jõudis Saksamaale

Eile õhtul leiti Saksamaalt mitmeid Omicroni tüvele sarnaseid juhtumeid. See tähendab, et on suur võimalus, et Lõuna-Aafrikast levima hakanud tüvi on jõudnud Saksamaale.

Tõenäoliselt tüve kandnud reisija on isolatsioonis, kirjutab Saksa ajaleht Die Welt.

Paljud riigid on ööpäeva jooksul teada andnud, et keelavad uuest nädalast reisid enamikest Lõuna-Aafrika riikidest. Teiste seas on vastavad otsused teinud Euroopa Liit, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid, Kanada, Jaapan, Brasiilia ning Austraalia, vahendab BBC.

Eile sai teatavaks, et tüvi on jõudnud Euroopasse. Belgias tuvastati Omicroni koroonatüvi 22. novembril haigestunud välisriigist saabunud isikult.

Lisaks tegid Hollandi ametivõimud eile uue koroonatüve testi sadadele Lõuna-Aafrikast Amsterdami saabunud reisijatele, kellest 61-l tuvastati Covid-19. Hollandi võimude teatel viibivad haiged lennujaama lähedal asuvas hotellis karantiinis, kuni nende peal täiendavaid teste tehakse.

Samuti on viirusetüvi jõudnud Aafrikast välja Hong Kongi ning Iisraeli.

Esialgse teabe kohaselt on Omicronil senistest koroonaviiruse tüvedest suurem tõenäosus uuesti nakatumisel, avaldas WHO. Küll aga võtab organisatsiooni esindaja sõnul aega nädalaid, et uue tüve täpne mõju kindlaks teha. Ühe Suurbritannia terviseametniku sõnul peab arvestama, et olemasolevate koroonavaktsiinide mõju uuele tüvele saab olema väiksem, kui varasematele.

Teadusnõukoja juht Irja Lutsar ütles, et uue koroonaviiruse tüve kohta on praegu vähe teada, kuid peame olema valmis, et ühel hetkel jõuab ka uus tüvi Eestisse.