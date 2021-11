Irja Lutsar: uus koroonatüvi jõuab ühel hetkel meieni, aga ma ei usu, et see saab valitsevaks tüveks Euroopas

"Ega me praegu veel palju ei tea. Teame, et sellel tüvel on palju mutatsioone, tal on üle 30 mutatsiooni," ütles Lutsar. Tema sõnul ongi Omicron tüve puhul murettekitav mutatsioonide rohkus, mitte see, et uus tüvi leviks rohkem või põhjustaks tugevamat haigust. Lutsar siiski kinnitas, et praegu ei ole veel täpselt teada, milline on Omicron tüve levimine ja kui tugev on nakatumise raskus.