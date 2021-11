NATO peasekretär: olukord Ukraina piiril on tõsine

30. novembril kohtuvad Riias NATO välisministeeriumite juhid. Sinna on kutsutud ka allianssi mittekuuluvate Gruusia ja Ukraina välisministrid, et arutada piirkonna julgeolekuohte. Väljaandele Dodzhd antud mahukas intervjuus rääkis NATO peasekretär Jens Stoltenberg Stoltenberg nii ennetus- kui heidutusmeetmetest võimalikele agressioonidele Ukraina ja Poola piiridel.

Stoltenbergi sõnul hoiab NATO Ukraina-Venemaa piiril, kuhu Venemaa on viimaste nädalate jooksul liigutanud üle 100 000 sõduri, pingsalt silma peal.

"Olukord on tõsine, sest see, mida me näeme, on Venemaa sõjalise kohaloleku suurenemine Ukraina piiride lähedal. Raskerelvade, droonide, lahingutankide, elektrooniliste sõjapidamissüsteemide ja suure hulga sõjaväelastega. Ukraina piiridele on koondunud ebatavaliselt suured jõud," sõnas Soltenberg. Ta lisas, et kui Venemaa okupeeris 2014. aastal Krimmi poolsaare, olid sellel riigile ulatuslikud majanduslikud ja poliitilised kahjud. Agressiooni järel tugevdas NATO oma kollektiivset kaitset alliansi idaosas ja musta mere piirkonnas.

"Esiteks kutsun Venemaad üles pingeid vähendama, deeskaleeruma ja tegevuse läbipaistvusele. Seda kõike selleks, et ennetada intsidente, eriolukordi, mis võivad olukorra kontrolli alt väljuda ja viia ohtlike tagajärgedeni. Teiseks, kui Venemaa soovib uuesti, kui ta otsustab uuesti jõudu kasutada sõltumatu, suveräänse riigi nagu Ukraina vastu, on sellel tagajärjed. Nagu 2014. aastal: majandussanktsioonid, diplomaatilised ja sõjalised meetmed, finantssanktsioonid."

Varasemalt on Stoltenberg avalikult kinnitanud, et NATO riigid kavatsevad Ukrainale pakkuda märkimisväärset poliitilist ja sõjalist toetust, et võimalikku agressiooni piiril ennetada. Abi saab aga olema piiratud: Ukraina ei ole NATO liige, mistõttu NATO kollektiivkaitse põhimõtted talle ei kehti.