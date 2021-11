Joe Biden: ilmselt helistan Putinile, et rääkida Ukrainast

Reedel sai teatavaks, et Ukrainas kavandati riigipöördekatset, kus osales nii Vene kui Ukraina kodanikke ning mida tõenäoliselt mahitati Venemaalt. Lisaks on Venemaa koondanud Ukraina piirile massiliselt oma relvajõude.

Vastates ajakirjanike küsimustele viimaste Ukraina-Vene vaheliste arengute kohta, sõnas USA president Joe Biden, et on mures:

"Vaadake, me toetame Ukraina territoriaalset terviklikkust. Me toetame Ukraina võimekust end ise valitseda. Ja me taunime kõike selle [riigipöördekatse] laadset."