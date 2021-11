Saksamaal hakkab Luftwaffe koroonapatsiente ülekoormatud haiglatest mujale vedama

„80 või 100 patsiendi transportimine Saksamaa piires on võimalik üks või võib-olla kaks korda, aga mitte lõpmatult,” kommenteeris tervishoiuministri kohusetäitja Jens Spahn, vahendab Deutsche Welle. „Me peame selle laine kohe peatama, muidu elame me läbi selle, mida me oleme alati tahtnud vältida, nimelt oma tervishoiusüsteemi ülekoormamise.”

Alates tänasest hakkab Luftwaffe transportima tõsiselt haigeid koroonapatsiente ränga koroonalaine all kannatavalt Baieri liidumaalt rahulikumatesse haiglatesse Nordrhein-Westfalenis. Esimene Airbus A310 MedEvac peaks maanduma kohaliku aja järgi kella 14 ajal Memmingeni lennuväljal Baieris ja jõudma õhtul Münster-Osnabrücki lennuväljale Nordrhein-Westfalenis.

Luftwaffe on eraldanud sellisteks operatsioonideks kaks lennukit.

Spahnilt ja Robert Kochi Instituudi (RKI) juhilt Lothar Wielerilt küsiti pressikonverentsil ka uue Lõuna-Aafrikast pärit koroonatüve B.1.1.529 kohta.

Spahn nimetas plaanitavaid reisipiiranguid vajalikeks, ennetavateks ja ärahoidvateks kaitsemeetmeteks.

„See on viimane asi, mida me oma praeguses olukorras vajame: et sellesse lainesse lisataks uus variant,” ütles Spahn.

Wieler ütles, et alles on käimas uuringud uue variandi täpsete omaduste väljaselgitamiseks, aga mõned mutatsioonid viitavad tema sõnul sellele, et see võib olla nakkavam.

„Ja on teisi mutatsioone, mille juures ei ole veel selge, mida need bioloogiliselt tähendavad. See tähendab, et me oleme tõesti väga mures,” ütles Wieler.

Saksamaal on koroonaolukord mõnedel liidumaadel nagu Baden-Württembergis ja Baieris lõunas ning Saksimaal ja Tüüringis idas praegu märksa hullem kui riigis keskmiselt ning seetõttu on seal ka koormus haiglatele suurem.

Kogu Saksamaa seitsme päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta tõusis täna 438,2-ni, teatas RKI.