Suure tõenäosusega saab Ülle Madise õiguskantslerina otsa ka teise ametiaja. Rohelist tuld näitavad nii Reformierakond kui Keskerakond, kuigi Madise on varasemalt koalitsiooni kapsaaeda kive visanud. Ekrelane Helle-Moonika Helme leiab, et õiguskantsleri hoiakud on viimasel ajal valitsusmeelsemaks muutunud.