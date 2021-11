Aasta kodanik 2021 on teadusnõukoja juht professor Irja Lutsar

Aasta kodaniku aunimetust anti sel aastal välja 19. korda. Aasta kodaniku väljakuulutamisel ütles siseminister Jaani, et tänane aasta kodaniku aunimetuse pälvija Irja Lutsar on mitte ainult käesoleva aasta, vaid viimase kahe aasta nägu. Tema kandidatuuri esitaja on välja toonud Irja Lutsari silmapaistvalt väärika, rahuliku ja mõistva panuse kodanikuteadvuse ja ühiskonna sidususe suurendamisse. „Tartu Ülikooli bio- ja siirdemeditsiini instituudi professorina on ta pea kaks aastat juhtinud vabariigi valitsust nõustava teadusnõukoja tööd ning olnud koroonaviirusevastases võitluses teadlane, kes on püüdnud olla dialoogis kogu ühiskonnaga, toetudes teaduslikule maailmapildile ja süstides optimismi, et me suudame selle pandeemia seljatada,“ ütles Jaani.