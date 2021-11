Ukraina president teatas, et on valmistatud ette riigipööret oligarh Ahmetovi osalusel

„Mul on informatsioon, et esimesel kuupäeval tuleb meie riigis riigipööre. Mulle tundub, et see on huvitav informatsioon,” ütles Zelenskõi, vahendab Interfax.

„Võin kohe öelda, et meil ei ole ainult agentuuriinformatsiooni, meil on isegi heliinformatsioon, milles esindajad Ukrainast arutavad, ütleme, Venemaa esindajatega Rinat Ahmetovi osalemist riigipöördes Ukrainas, et kaasatakse miljard dollarit ja muud sellist. Me leian, et see on Rinat Ahmetovi löögi alla panemine. Ma leian, et see on operatsioon. Teda tõmmatakse sõtta Ukraina riigi vastu. Ma arvan, et ta on seda alustanud. Ma leian, et kahjuks on see tema suur viga, sest ei tohi sõdida oma rahva vastu, presidendi vastu, kelle on valinud Ukraina rahvas,” teatas Zelenskõi.

Zelenskõi lisas, et kutsub Ahmetovi vestluseks oma kontorisse.

Zelenskõi ütles pressikonverentsil veel, et eskalatsioon Venemaa poolt piiril ja tema toetatud võitlejate poolt Donbassis võib toimuda iga päev ja Ukrainas käib sellega seoses elanikkonna hirmutamise kampaania, vahendab UNIAN.

Zelenskõi tuletas meelde, et Ukraina on juba kaheksa aastat sõjaseisukorras.

„Laiaulatuslik (pealetung) või tugeva eskalatsiooni jätkumine Venemaa poolt või Vene Föderatsiooni toetatud võitlejate poolt, ma arvan, et selline tõenäosus võib olla iga päev, aga ma arvan, et täna käib hirmutamine. Kohe tahan öelda, et mõnedelt platvormidelt, massiteabevahenditest tuleb suur hirmutamine, et homme tuleb sõda,” ütles Zelenskõi.

Zelenskõi sõnul kontrollib Ukraina täielikult oma piire ja on täielikult valmis igasuguseks eskalatsiooniks.

„Meil on iga päev olemas reaalsed luureandmed, me saame igapäevaselt andmeid mitte ainult oma luurelt... vaid ka teiste riikide, partnerriikide luuretelt, kes meid toetavad. Ja nad tõesti toetavad meid, on nii sõjaline abi, informatsiooniline abi, tehniline abi kui ka finantsabi. See on nii, aga eelkõige peame me minu arvates lootma endale, oma armeele. Armee on meil võimas,” ütles Zelenskõi.